Güzel oyuncu Beste Kökdemir, önceki gün Ukrayna'ya gittiğine gideceğine bin pişman oldu. Odessa şehrinin kalabalığından bunalan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan da şunları söyledi:
"Odessa, doğup büyüdüğüm Sinop'a benziyor; zaten komşular. Sinop'u özlediğim için sürekli Odessa'dan memleketimi görmeye çalışıyorum."
"Odessa, doğup büyüdüğüm Sinop'a benziyor; zaten komşular. Sinop'u özlediğim için sürekli Odessa'dan memleketimi görmeye çalışıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.