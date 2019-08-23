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  • 23.08.2019
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'in memleket sevdası

Güzel oyuncu , önceki gün 'ya gittiğine gideceğine bin pişman oldu. Odessa şehrinin kalabalığından bunalan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan da şunları söyledi...

Memleket sevdası
Güzel oyuncu Beste Kökdemir, önceki gün Ukrayna'ya gittiğine gideceğine bin pişman oldu. Odessa şehrinin kalabalığından bunalan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan da şunları söyledi:



"Odessa, doğup büyüdüğüm Sinop'a benziyor; zaten komşular. 'u özlediğim için sürekli Odessa'dan memleketimi görmeye çalışıyorum."

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