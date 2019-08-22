FİRARİ işadamı Adnan Taşpınar'la eşi İndhira Taşpınar'ın geçim kaynağı gün yüzüne çıktı. Eda Taşpınar'ın amcası Adnan ile yengesi Indhira Taşpınar, 2015'te piyasaya 100 milyon lira borç takıp sırra kadem basmıştı. İstanbul ve Çeşme'deki mekanlarını kapatıp yurt dışına kaçan ikilinin izine en son İndhira Taşpınar'ın memleketi Dominik Cumhuriyeti'nde rastlanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Adnan Taşpınar'ın sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yapıp Denizli'den Dominik'teki otellere havlu ticareti yaptığı iddia edilmişti. Indhira Taşpınar'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıktı.

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İkilinin Dominik'te 'İstancool' adlı bir tekstil firması kurdukları öğrenildi. Cap Cana bölgesindeki Eden Roc Hotel'de mağaza açan çift, iki yıldır Türkiye'den Dominik'e götürdükleri havlu, plaj kıyafeti, mayo ve aksesuarları satışa sunuyor.

Yerli ve uluslararası otellerle çalışan ikili, Türkiye'deki alacaklarına taktıkları borçları umursamadan kazançlarını katlıyor.



Adnan Taşpınar'ın alacaklıları, 2015'te uzun süre Eda Taşpınar'ın peşine düşmüştü.

Firari çiftin finans kaynağının da İndhira Taşpınar'ın babası olduğu konuşuluyor.

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