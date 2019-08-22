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  • 22.08.2019
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Kaçak işadamı ile eşi Indhira ülkemizin kaymağını yemeye devam ediyor!

Kaçak işadamı ile eşi Indhira, 2015’te piyasaya 100 milyon lira borç takıp yurt dışına kaçtı. Dominik’e yerleşen ikili, ‘İstanbcool’ adında tekstil firması kurdu. Türk ürünlerini Dominik’te pazarlayan ikili, kazık attıkları ülkemizin kaymağını yemeye devam ediyor!

'İndhira'gandi

FİRARİ işadamı Adnan Taşpınar'la eşi İndhira Taşpınar'ın geçim kaynağı gün yüzüne çıktı. Eda Taşpınar'ın amcası Adnan ile yengesi Indhira Taşpınar, 2015'te piyasaya 100 milyon lira borç takıp sırra kadem basmıştı. İstanbul ve Çeşme'deki mekanlarını kapatıp yurt dışına kaçan ikilinin izine en son 'ın memleketi Dominik Cumhuriyeti'nde rastlanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise 'ın sahte pasaportla 'ye giriş çıkış yapıp Denizli'den Dominik'teki otellere havlu ticareti yaptığı iddia edilmişti. Indhira Taşpınar'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıktı.

VURGUNA DEVAM...
İkilinin Dominik'te 'İstancool' adlı bir tekstil firması kurdukları öğrenildi. Cap Cana bölgesindeki Eden Roc Hotel'de mağaza açan çift, iki yıldır Türkiye'den Dominik'e götürdükleri havlu, plaj kıyafeti, mayo ve aksesuarları satışa sunuyor.

Yerli ve uluslararası otellerle çalışan ikili, Türkiye'deki alacaklarına taktıkları borçları umursamadan kazançlarını katlıyor.


Adnan Taşpınar'ın alacaklıları, 2015'te uzun süre Eda Taşpınar'ın peşine düşmüştü.

Firari çiftin finans kaynağının da İndhira Taşpınar'ın babası olduğu konuşuluyor.

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