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  • 20.08.2019
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Paranın kokusunu aldı! Tasarımcı kozmetik sektörüne geçiş yaptı...

Sosyetik tasarımcı , kozmetik sektörüne geçiş yaptı. Pek çok ünlü gibi paranın kokusunu alan Yıldırım, kurduğu parfüm markası ile kazancını katladı...

Paranın kokusunu aldı

SON dönemde kozmetik sektörüne atılan isimlere bir yenisi eklendi. 1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım, tasarımcılığın ardından şimdi de parfüm işine el attı. 'Muejaza' adında bir parfüm markası çıkaran Yıldırım, beş ayrı kokuyu piyasaya sundu. Emel Hanım, "Parfümlerin her birine ayrı ayrı anlamlar yükledim. Kullananlara mucize getireceğine inanıyorum" diyerek de yeni girdiği kozmetik sektöründe iddiasını ortaya koydu.

KOZMETİĞE EL ATTI
İki yıl önce tasarımcılığa soyunan sosyetik güzelin bu kez kozmetik sektöründe şansını denemesi ise "Yıldırım, paranın kokusunu aldı" dedirtti. Bu arada sosyetik Işıl Reçber de iki yıl önce tasarımcılıktaki başarısını kozmetik sektörüne taşımıştı.

Reçber, kendi adını taşıyan parfümleriyle büyük ilgi görmüştü.

Bugüne kadar pek çok alanda adından söz ettiren Hülya Avşar da geçtiğimiz yıllarda da kendi adını taşıyan parfümleriyle kozmetik sektörüne atılmıştı.

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