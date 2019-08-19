İşini evine taşıdı (Kuytu Köşe)

SÜPERSTAR Ajda Pekkan, uzun süredir Bahçeköy'de lüks bir villada oturuyor. Pekkan, 6 yıldır bu evi satmaya çalışsa da bir türlü elden çıkaramamıştı. 8 milyon 700 bin dolardan satışa çıkardığı evi en son 6 milyon 500 bin dolara indirmiş fakat yine de alıcı bulamamıştı. Şehir merkezinden uzak olduğu ve stüdyoya gidip gelirken çok zaman kaybettiği için evini satmaya çalışan ünlü sanatçı, duruma çareyi bulmuş. Pekkan, süper lüks villasının bir odasını stüdyoya çevirmiş.

Yani Ajda Pekkan, işini evine taşımış. Öyle bir stüdyo yapmış ki, odada yok yokmuş. Ses sistemi, okuma prova yeri, ses geçirmeyen paravan duvarlar ve montaj yeri bile yaptırmış. Bu arada böyle bir yeri kurmak neredeyse servet değerinde, bilenler bilir. Fakat Ajda Pekken, evine stüdyo kurmak istediğini söyleyince sponsorlar sıraya dizilmiş. Anlayacağınız Pekkan'ın cebinden bir kuruş çıkmamış.

PLAYBACK REYNMEN

İlk canlı performansını Çeşme'de veren Reynmen, playback şarkıları ve performansı ile hayal kırıklığı yarattı…



GEÇTİĞİMİZ hafta Reynmen'in, Çeşme'de bir mekanda sahne alacağını ve ve loca fiyatlarının 30 bin ile 40 bin lira arasında satıldığını yazmıştım. Çeşme'deki Tren Beach'de sahne alan Reynmen, beklentinin çok altında kaldı. 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkılarıyla izlenme rekorları kıran Reynmen, ilk konserinde playback yapınca hayranları büyük hayal kırıklığına uğramış. Reynmen'in hayranlarına şunu sormak istiyorum: Tüm Türkiye'nin iki şarkısını bildiği Reynmen'den kaç dakikalık performans bekliyordunuz? Zaten olacağı buydu. Reynmen'e ufak bir tavsiye: "İyi çalış, albüm yap, dansçılarınla uyumlu ol, playback'i bırak'' Yoksa bu hayal dünyasından çabuk uyanırsın…

AFİŞ KRİZİ

DEFNE Samyeli, Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine itiraz etmiş.

Bunun üzerine Samyeli için ayrı afiş hazırlanmış. Samyeli, Cem Yılmaz ile aşk yaşamadan önce 10 bin ile 15 bin liraya sahne alırken bu fiyat Yılmaz'dan sonra 100 bin liraya çıkmıştı. Ama Defne, Cem'den ayrılırsa afişinde yer almak istemediği sanatçıların alt kadrosunda bile yer alamaz…

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

ATV'DE yayınlanacak olan 'Diriliş Osman' dizisine Saruhan Hünel de dahil olacakmış... Çekimleri Ağustos'un son haftası başlayacak olan dizide Hünel, Burak Özçivit'in karşısında bir rol canlandıracakmış. Uzun süredir ekranlarda olmayan Hünel'in yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüşüğünü ve yakın zamanda anlaşmaya imza atacağını duydum.

OYUNCULUKTAN İŞLETMECİLİĞE

UZUN süredir ekranlarda gözükmeyen Seda Akman, yakın dostu olan Umut Evirgen'in Levent'te bulunan mekanı Chicki Boom'da işletmeci olmuş. Oyunculuğa bir süre ara veren Akman, duyduğuma göre çok sevdiği bir iş olduğu için bu kararı almış. Şimdilerde tatilde olan Akman, Eylül'de tekrar mekanın başına geçecekmiş.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE