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  • 11.08.2019
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Büyük coşku

Büyük coşku
Bayram tatilini Bodrum'daki anne ve babasının yanında geçiren Tuba Büyüküstün, dün ise kızlarıyla deniz keyfindeydi. Ünlü oyuncu, eski eşi Onur Saylak'tan olan 7 yaşındaki ikizleri Maya ve Toprak ile Gölköy'deki Kaktüs Beach'te güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kızlarıyla suda oyun oynayan Büyüküstün, çocuklar gibi şendi.



Büyüküstün, kızı Toprak'ı böyle öpücüklere boğdu.



Aşkı Umut Evirgen'i 'da bırakan oyuncu, kızlarıyla bayram coşkusunu 'da yaşıyor.

DOĞAN SAVAŞ


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