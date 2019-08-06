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Deniz ​Akkaya'dan eski sevgilisi 'ya gönderme

Deniz ​Akkaya'dan eski sevgilisi tekstilci 'ya sosyal medyada taş geldi.

Taşlı Deniz

Deniz ​Akkaya'dan eski sevgilisi tekstilci Gökmen Şeynova'ya sosyal medyada taş geldi. Geçtiğimiz gün 42. yaşını Mikonos'ta kutlayan Akkaya, 'dan ayrılırken de Instagram'da şu imalı mesajı yazdı:

"MIKONOS'TAN tek fotoğrafım. Çünkü ben o anları yaşamayı seçenlerdenim. Unutmayın çok fotoğraf çeken Mikonos'u yaşamıyor demektir." Eski mankenin bu sözleri geçen hafta aşkı Ayşegül Boz'la 'un altını üstüne getirip adanın her yerinde poz veren Şeynova'yı hatırlattı.

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