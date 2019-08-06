Deniz Akkaya'dan eski sevgilisi tekstilci Gökmen Şeynova'ya sosyal medyada taş geldi. Geçtiğimiz gün 42. yaşını Mikonos'ta kutlayan Akkaya, Yunanistan'dan ayrılırken de Instagram'da şu imalı mesajı yazdı:
"MIKONOS'TAN tek fotoğrafım. Çünkü ben o anları yaşamayı seçenlerdenim. Unutmayın çok fotoğraf çeken Mikonos'u yaşamıyor demektir." Eski mankenin bu sözleri geçen hafta aşkı Ayşegül Boz'la Mikonos'un altını üstüne getirip adanın her yerinde poz veren Şeynova'yı hatırlattı.
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