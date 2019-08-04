ESKi manken Deniz Akkaya, önceki gün 42 yaşına girdi. Yeni yaşını Mikonos'taki çılgın bir partiyle kutlayan Akkaya, seksi pozlarıyla da sosyal medyada hava attı. Fit vücudu ve kusursuz cildiyle yaşıtlarına fark atan Akkaya, sırrını da paylaşmayı ihmal etmedi.



Önceki gün 42 yaşına giren Akkaya, gençlik sırrının aleo vera suyu olduğunu açıkladı.

SABAHA dek süren parti sonrası aleo vera suyu içen eski manken, bu sayede vücudunu hem dıştan hem de içten besliyor. Aleo vera, içeriğindeki bol su ile vücudun sıvı kaybını önlüyor. Ayrıca cildi nemlendirip karaciğeri destekliyor.