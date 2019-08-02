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  • 02.08.2019
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sinyali verdi! Kozmetik ve Sağlık sektörüne giriyor

, Yunan aşkı sayesinde ürünlerini Komşu’da da satışa sunacak.

Doğal aşk

YAKIŞIKLI oyuncu Burak Hakkı, emeğinin karşılığını aldı... Yunan aşkı Hara Pappa ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada organik tarım yapan Hakkı, önceki gün ürünlerini paylaştı.

LAVANTADAN adaçayına kadar birçok bitki yetiştiren , bu paylaşımlarıyla da kozmetik ve sağlık sektörüne de gireceğinin sinyalini verdi...

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