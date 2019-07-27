ESKİ sunucu Gül Gölge ile Elif Gönlüm arasındaki kavga, dün de sosyal medya üzerinden sürdü. Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm'e asıldığını iddia edip peşine 'Revenge' yani 'İntikam' kot adlı dedektif taktığını öne süren Gölge, öfkesini alamadı. Gül Gölge, "Soytarı" iması yaptığı Elif Hanım'a bu kez de şöyle sert çıktı: "Benimle olan yarışını kes, yoksa başın derde girecek. İstesem sinsice bekler, dava sonuçlanınca konuşurum."

HIZINI alamayan Gül Gölge, Elif Gönlüm'ün eşi ve çocuklarıyla paylaştığı videosunu da köpekleriyle taklit edip "Bazen anlayacakları dilden konuşmak gerekir" dedi. Elif Gönlüm ise şöyle dedi: "Bunca iftaraya rağmen dimdik ayaktayım. İnsanların hırslarıyla baş edilemez ama benim için önemli olan tek şey ailem."

Gölge, Elif Hanım'ın eşi Kerem Gönlüm'e asıldığını iddia ettiğini ve intikam almak için peşine dedektif taktığını öne sürmüştü. Gölge'nin şikayeti üzerine Gönlüm'ün hakim karşısına çıkmasına karar verildi.