Sosyetik Gül Gölge ile Elif Gönlüm'ün arasında yıllardır süren kavga iyice kızıştı. Elif Gönlüm'ün, 2013'te Gölge'nin peşine eşi Kerem Gönlüm'e asıldığı gerekçesiyle dedektif taktığı öne sürülmüştü. Gölge'nin görüntülerini, kurduğu internet sitesinde 'eskort' suçlamasıyla yayınladığı iddia edilen Elif Gönlüm hakkında 2015'te dava açılmıştı. Gölge'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma, geçtiğimiz gün tamamlandı. Telefonu ve bilgisayarı incelenen Gönlüm'ün 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9 buçuk yıla kadar, Gönlüm'ün telefonunda 'Revenge' (İntikam) diye kayıtlı dedektif Keske'nin de 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi. Gölge, ezeli düşmanı Gönlüm'ü önceki akşam Instagram'da topa tuttu

MENFAAT DÜŞKÜNÜ

Gölge, Gönlüm'ün eski kankası Işıl Reçber'le de arasının bozulmasını şöyle eleştirdi: "Menfaat doğrultusundaki arkadaşlığın sonu budur. Birlikte çok eğleniyorlardı zamanında. Benden uzak olsunlar.'



İŞTE O ŞOK SÖZLER

"Şimdi oturun düşünün 'Değer miydi?' diye. Ben sizin için parmağımı kıpırdatmam. İki evladını düşünerek umuyorum ki alacağın ceza, bu hayat dersinden ibaret olsun. Hala anlayamadıysan nasıl hastalıklı bir ruha sahip olduğunu, o gün geldiğinde herkesle beraber anlayacaksın."

"Kasım'da sizi geçen duruşmada, kazandığım ilk davada olduğu gibi tiyatral ve kendinizi bilmez tavırlarınızla bekliyorum. Ben yine tek olacağım."

"Size, ikinize, siz iki çapsız soytarıya söylüyorum; REVENGE, adınıza açılan kamu davası ve başsavcının isminin ölmüş babamın ismi olması. Münür… Benim için bu kadar…"

"Herkes payına düşeni ödeyecek. Söyleyecek çok şey var. O duruşsuz adamcağızın arkadaşlarımı arayıp yalvarmalarına kadar. Kendilerini yüceltmek için beni kullandılar."

Gölge, şu sözlerle Gönlüm'ün kendisini kıskandığını ima etti: "Benim arabam beyaz. Bir gün bir baktık gri araba beyaza boyatılmış. Cevap olarak da sürpriz yapmışlar ona."

"Benim de çok hatam var. Bu tip ne oldukları belli olmayan insanlarla arkadaş olmak. Allah düşmanın da kalitelisini versin."

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" yorumuna sinirlenen Gölge, Gönlüm çiftini hedef aldı: "Ne olduysa gidip yanındaki zibidiye soracak; bana değil."

"Beni bıraksınlar da etrafa borçlarını ödesinler. Dolandırdıkları insanlar bir değil, beş değil."

Gönlüm çifti suspus