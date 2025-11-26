"Hatay'ımız yine ışıl ışıl" | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı

BAKAN KURUM: ʺKÜLLERİNDEN DOĞAN HATAY'IMIZ YİNE IŞIL IŞILʺ ʺYIKIMIN 'MERKEZİ' EMEK MAHALLESİ ARTIK ASRIN İNŞASININ SEMBOLÜʺ

Açıklamada, asrın inşasında Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşıların yeniden eski ihtişamına kavuşturulduğu, Habib-i Neccar Camisi, tarihi Meclis Binası, belediye binası ve tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapılarının ise yeniden inşa edildiği belirtildi.

Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanacağı bildirildi.