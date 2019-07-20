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  • 20.07.2019
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’da konser verecek

3 Ağustos’ta ’da konser verecek olan , seyirci arasından seçeceği 5 hayranıyla aynı sahneyi paylaşacak

Funda ile sahneye

BAŞARILI sanatçı Funda Arar, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 3 Ağustos'ta bir kez daha Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. ARAR, konserin 2'nci bölümünde o an seçeceği izleyicileri sahneye davet edecek ve beraber şarkı söyleyecek. 5 şanslı misafir, 'la aynı sahneyi paylaşacak.

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