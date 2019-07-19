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  • 19.07.2019
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Son moda ! Dünya sosyetesinin gözdesi

Dünyaca ünlü moda markası Chanel, St. Tropez ve İbiza’dan sonra ’da da mevsimlik butik açtı. Marka, ’den rekor bir açılış geliri elde etti.

Son moda Bodrum
Son birkaç senedir dünyanın en gözde tatil rotaları İbiza, Mikonos ve St. Tropez'ye rakip çıkan Bodrum, bu sezon oldukça revaçta... Dünyaca ünlü yıldızlar ile milyarderlerin tatilini geçirdiği Bodrum'daki müşteri potansiyelini fark eden moda markası Chanel'in yetkilileri de 'ye yatırım yaptı. Fransız moda devinin yetkilileri, bu sezon başında Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'de dünyadaki üçüncü mevsimlik butiğini açtı. İspanya İbiza ve Fransa St. Tropez'nin ardından 'a yatırım yapan Chanel, yaz başından beri hatırı sayılır bir ciro elde etti.



İbiza ve St. Tropez'nin bile açılış cirosunu geride bırakan Bodrum'daki Chanel mağazasına; Türkler'in yanı sıra Rus, Arap ve Azeri müşterilerin yaz başından beri kaç milyon euro bıraktığı ise açıklanmadı.



ve Rachel Araz gibi sosyetikler, mağazanın müdavimleri arasında.



'ndaki Bodrum'daki bu villanın geceliği 40 bin euro!





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