Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in paylaştığı atv'nin unutulmaz dizisi 'Kara Para Aşk'ın başarısı sınırları aştı... 2014-2015 yıllarında atv'de milyonları ekrana kilitleyen dizi, o tarihten beri sayısız ülkede gösterildi.



BİRÇOK DALDA ADAY...

O ülkelerden biri de İspanya oldu. İspanyollar'ın da gönlünde taht kuran ve ülkede "Amor de contrabando" adıyla ekrana gelen dizi, Türkiye'den çok uzaklarda da fenomen oldu. 'Kara Para Aşk', 'Premios Telenovelas Espana' (PTE) adıyla düzenlenen İspanya'nın en prestijli televizyon ödüllerinde aday gösterildi. Büyüküstün ve Akyürek'in de "En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu" dallarında aday olduğu tören için oylama da başladı.





Sosyal medyadaki İspanyol ve Latin Amerikalılar da ikiliyi mesaj yağmuruna tuttu. Kara Para Aşk'ın 'En İyi Dizi' kategorisinde önde gittiği yarışmada Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek de kendi dallarında şu anda lider...



