tasarımcıeski eşi Erdal Acar'dan olan oğlugeçen yılbir yıllık aşkına nokta koymasına çok üzülmüştü. Yıldırım, kızı gibi sevdiği Koç'un iki ay önce oğluylaise büyük bir sevince boğuldu. Müstakbel kayınvalide önceki gün ikiliylebir araya geldi.Yıldırım,tatile çıkan genç aşıklarla bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi. Tasarımcı,oğlu ve müstakbel geliniyle çektiği fotoğrafları paylaşıp ikilinin mutluluğunu gözler önüne serdi.