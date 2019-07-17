Sosyetik tasarımcı Emel Yıldırım, eski eşi Erdal Acar'dan olan oğlu Eremcan Acar'ın geçen yıl Aylin Koç'la bir yıllık aşkına nokta koymasına çok üzülmüştü. Yıldırım, kızı gibi sevdiği Koç'un iki ay önce oğluyla yeniden barışmasıyla ise büyük bir sevince boğuldu. Müstakbel kayınvalide önceki gün ikiliyle Çeşme'de bir araya geldi.
Yıldırım, barışma sonrası Alaçatı'da tatile çıkan genç aşıklarla bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi. Tasarımcı, evlenmelerini dört gözle beklediği oğlu ve müstakbel geliniyle çektiği fotoğrafları paylaşıp ikilinin mutluluğunu gözler önüne serdi.
Yıldırım, barışma sonrası Alaçatı'da tatile çıkan genç aşıklarla bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi. Tasarımcı, evlenmelerini dört gözle beklediği oğlu ve müstakbel geliniyle çektiği fotoğrafları paylaşıp ikilinin mutluluğunu gözler önüne serdi.
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