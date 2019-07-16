AŞKLARINDAKİ üçüncü ayı geçtiğimiz günlerde geride bırakan Hande Subaşı ile Alican Ulusoy, adım adım evliliğe gidiyor. 35 yaşındaki güzel şarkıcı ve oyuncu ile sosyetik işadamı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

İkilinin bir mücevher mağazasında uzun süre vakit geçirmesi, "Alyans mı seçiyorlar?" dedirtti. Bu arada Hande Subaşı, daha önce Ulusoy'un ailesiyle tanıştığıyla ilgili haberlere "Özel hayatımız bize kalsın" yorumu yapmıştı.

35 yaşındaki Subaşı'nın başından daha önce bir evlilik geçmişti.