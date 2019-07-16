Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.07.2019
  • Gazete

ile adım adım evliliğe

Adım adım evliliğe

AŞKLARINDAKİ üçüncü ayı geçtiğimiz günlerde geride bırakan ile , adım adım evliliğe gidiyor. 35 yaşındaki güzel şarkıcı ve oyuncu ile sosyetik işadamı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
İkilinin bir mücevher mağazasında uzun süre vakit geçirmesi, "Alyans mı seçiyorlar?" dedirtti. Bu arada Hande Subaşı, daha önce Ulusoy'un ailesiyle tanıştığıyla ilgili haberlere "Özel hayatımız bize kalsın" yorumu yapmıştı.

35 yaşındaki Subaşı'nın başından daha önce bir evlilik geçmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Subaşı ile Alican Ulusoy adım adım evliliğe
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri