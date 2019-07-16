Popun kraliçesi Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserine üç hafta kaldı. Her geçen gün artan bilet fiyatları ise tavan yaptı. Son olarak 20 bin euro'dan satılan locaların fiyatı 25 bin euro'nun üzerine çıktı. En ucuz bilet ise 7 bin lirada sabit kaldı.

RUSLAR AKIN EDECEK

Ancak biletlerin sınırlı sayıda kaldığı açıklandı. Öte yandan konser biletlerindeki artış, otel odalarının fiyatlarına da yansıdı. En ucuz oda; konser tarihi olan 6 Ağustos'ta 738 euro'dan satışa çıktı. En pahalı odalar ise 6 bin 784 euro'dan yani yaklaşık 44 bin liradan müşteri beklemeye başladı. Oteldeki lüks odalar en çok Ruslar'a, özellikle de oligarklara satıldı...



ANTALYA, DÜNYA YILDIZINI BEKLİYOR

Merakla beklenen konser, 6 Ağustos'ta Antalya Serik'teki Regnum Carya Otel'de yapılcak. Otelde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

YEDİ yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez, sahnede çok özel bir şova imza atacak. Dünyaca ünlü şarkıcı, konserden sonra otele ait kurşun geçirmez villada konaklayacak. Lopez Antalya'dan ayrılmadan önce de helikoptere binip, şehir turu atacak.