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  • 13.07.2019
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tatiline çıkan keyifsiz halleriyle dikkat çekti

ile dört yıllık aşkı Nisan’da biten Kerem Bürsin, tatiline çıktı. Önceki gün dostlarıyla Yalıkavak açıklarında görüntülenen 32 yaşındaki oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Tek başına güvertede oturan Bürsin, ardından da kayalıklara çıkıp uzun uzun yürüyerek ‘’ dedirtti.



Nisan ayında Serenay Sarıkaya ile dört yıllık aşkı sona eren Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra Bodrum'da ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün Yalıkavak açıklarında dostlarıyla bir teknede görüntülendi. Önce deniz keyfi yapıp uzun süre yüzen Kerem Bürsin, ardından botla kayalıklara çıktı. Kerem Bursin'i kayalıklarda görenler ise, "Aşk acısından dağa taşa tırmandı" esprisi yaptı.

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