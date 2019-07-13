ayındaile dört yıllık aşkı sona erenuzun bir aradansonraortaya çıktı.oyuncu, önceki günaçıklarında dostlarıyla birteknede görüntülendi. Önce denizkeyfi yapıp uzun süre yüzen KeremBürsin, ardından botla kayalıklaraçıktı. Kerem Bursin'i kayalıklardagörenler ise,esprisi yaptı.