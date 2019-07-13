Nisan ayında Serenay Sarıkaya ile dört yıllık aşkı sona eren Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra Bodrum'da ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün Yalıkavak açıklarında dostlarıyla bir teknede görüntülendi. Önce deniz keyfi yapıp uzun süre yüzen Kerem Bürsin, ardından botla kayalıklara çıktı. Kerem Bursin'i kayalıklarda görenler ise, "Aşk acısından dağa taşa tırmandı" esprisi yaptı.
- Saklambaç
- 13.07.2019
- Gazete
Bodrum tatiline çıkan Kerem Bursin keyifsiz halleriyle dikkat çekti
Serenay Sarıkaya ile dört yıllık aşkı Nisan’da biten Kerem Bürsin, Bodrum tatiline çıktı. Önceki gün dostlarıyla Yalıkavak açıklarında görüntülenen 32 yaşındaki oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Tek başına güvertede oturan Bürsin, ardından da kayalıklara çıkıp uzun uzun yürüyerek ‘Issız adam’ dedirtti.
Nisan ayında Serenay Sarıkaya ile dört yıllık aşkı sona eren Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra Bodrum'da ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün Yalıkavak açıklarında dostlarıyla bir teknede görüntülendi. Önce deniz keyfi yapıp uzun süre yüzen Kerem Bürsin, ardından botla kayalıklara çıktı. Kerem Bursin'i kayalıklarda görenler ise, "Aşk acısından dağa taşa tırmandı" esprisi yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.