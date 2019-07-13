Kısa bir süre önce işadamı Ali Güzel'le evlenen Seda Güven'in Bodrum'daki balayı sürüyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün bir arkadaşının sevimli bebeğiyle denizde keyifli anlar geçirdi.
Seda Güven'in paylaşımına takipçilerinden "Annelik provası yapıyor" yorumları yağdı.
Seda Güven'in paylaşımına takipçilerinden "Annelik provası yapıyor" yorumları yağdı.
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