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  • 13.07.2019
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'le evlenen 'den annelik provası

Annelik provası
Kısa bir süre önce işadamı Ali Güzel'le evlenen Seda Güven'in Bodrum'daki balayı sürüyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün bir arkadaşının sevimli bebeğiyle denizde keyifli anlar geçirdi.



'in paylaşımına takipçilerinden "Annelik provası yapıyor" yorumları yağdı.

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