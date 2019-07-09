Çiğ köfteye gelin

Önceki akşam Bodrum'da rahatsızlanan İdo Tatlıses, hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, hasta yatağında yatarken, aşkı Yasemin Şefkatli ise müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses'in gönderdiği çiğ köfteleri afiyetle yemekle meşguldü.
Yasemin Şefkatli, paylaşımına müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses'i de etiketledi.
Yasemin Şefkatli, paylaşımına müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses'i de etiketledi.
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