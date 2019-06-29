Sosyetik Siren Ertan Kayalar için yıllar tersine işledi. 48 yaşındaki tasarımcı, hem fiziği hem de güzelliğiyle gençlere taş çıkardı. Görüntüsüyle yaşıtlarına fark atan Ertan, telefonuna yüklediği bir uygulamayla da gençliğini tescilledi.
Ertan, önceki gün telefonundaki uygulamada cilt yaşını tespit etti. Ertan'ın cilt yaşı 33 çıktı. Uygulamanın sonucunu sosyal medyada paylaşan ünlü tasarımcı, git gide gençleşen görüntüsüyle Brad Pitt'in canlandırdığı Benjamin Button karakterine benzetildi.
Ertan, önceki gün telefonundaki uygulamada cilt yaşını tespit etti. Ertan'ın cilt yaşı 33 çıktı. Uygulamanın sonucunu sosyal medyada paylaşan ünlü tasarımcı, git gide gençleşen görüntüsüyle Brad Pitt'in canlandırdığı Benjamin Button karakterine benzetildi.
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