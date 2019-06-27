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, bebek sahibi oldu! Arap hayranlarından Tuba Büyüküstün'e jest...

Güzel oyuncu , bebek sahibi oldu! Ünlü oyuncunun Arap hayranı, Büyüküstün’e göndermek üzere bugüne kadar canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı. da "Tuba bebekler Barbie'ye rakip çıkar" yorumu yapıldı.

Barbie’ye rakip!
Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Tuba Büyüküstün'e hayranlarından güzel bir jest geldi. Bugüne kadar pek çok başarılı dizide rol alan ünlü oyuncunun Arap bir hayranı, Büyüküstün'ün canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı. Büyüküstün'ün hayranı, geçtiğimiz yıllarda atv'de ekrana gelen ve 'nin yanı sıra dünya çapında da izlenme rekorları kıran 'Kara Para Aşk' ile 'Gönülçelen' dizilerindeki rollerini unutmadı.

DOĞUM GÜNÜ JESTİ
Oyuncunun Arap hayranı, çeşit çeşit bebekleri geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştı. Güzel oyuncunun Arap hayranı, 5 Temmuz'da 36 yaşına girecek Büyüküstün'e bu bebekleri doğum günü hediyesi olarak göndereceğini açıkladı. da "Tuba bebekler Barbie'ye rakip çıkar" yorumu yapıldı.




Oyuncunun bebekleri büyük ilgi gördü.



Oyuncak bebeklerin oyuncuya benzerliği dikkat çekti.



Bebeklerin kıyafetleri de Büyüküstün'ün kostümleriyle aynıydı.

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