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Düğün dernek

, dört düğüne ev sahipliği yaptı. Yalısı’ndaki düğünde Osmanlı esintileri vardı. Kahve falı baktıran misafirler, ebru, hat ve cam sanatına hayran kaldı. ’nda da mehter takımı çıktı.

Düğün dernek İstanbul
Dünyanın en muhteşem noktası olan İstanbul Boğazı, geçtiğimiz cumartesi dört düğüne ev sahipliği yaptı. Bu düğünlerden en görkemlisi geçtiğimiz günlerde Yalısı'nda gerçekleşti. Hintli Fatima ve Nood çifti, 'nın eşsiz manzarasında üç gün üç gece eğlendi. Düğünün konsepti ise Osmanlı dönemiydi. Geleneksel kıyafetlerimizi giyen davetliler, semazenlerin gösterisini de hayranlıkla izledi. Düğünde kurulan; ebru, hat ve cam işleme gibi el sanatlarımızın yapıldığı standlar da büyük ilgi çekti. Düğüne katılan herkes gördüğü her şeyi sosyal medya hesaplarına yükledi. Düğünde dağıtılan Türk yemekleri de damakları mest etti. 'nda da iki gün arayla iki düğün gerçekleşti. Pakistanlılar'ın düğününde yine Osmanlı esintileri hakimdi. Düğünde sahne alan mehter takımı davetlileri büyüledi. Sarayın ikinci düğünü ise Lübnanlı bir çifte aitti. Dördüncü düğün ise denize sıfır olan Çubuklu 29'da yapıldı. Burada da Lübnanlı bir çift mutluluğa 'Evet!' dedi...

YARIMADA'YI TURLADILAR
Misafirler eğlence bittikten sonra turu yapmayı da ihmal etmedi. Üstü açık otobüslerle yola çıkan davetliler, buram buram tarih kokan Sultanahmet, Ayasofya ve 'nı gezdi...



Davetliler hayatlarında ilk kez kahve falı baktırdı.



Çiftler, düğün fotoğraflarını da Boğaz'da çektirdi.



Mehter takımı, Çırağan Sarayı'nı inletti.

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