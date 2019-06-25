Düğün dernek İstanbul

Dünyanın en muhteşem noktası olan İstanbul Boğazı, geçtiğimiz cumartesi dört düğüne ev sahipliği yaptı. Bu düğünlerden en görkemlisi geçtiğimiz günlerde Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Hintli Fatima ve Nood çifti, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında üç gün üç gece eğlendi. Düğünün konsepti ise Osmanlı dönemiydi. Geleneksel kıyafetlerimizi giyen davetliler, semazenlerin gösterisini de hayranlıkla izledi. Düğünde kurulan; ebru, hat ve cam işleme gibi el sanatlarımızın yapıldığı standlar da büyük ilgi çekti. Düğüne katılan herkes gördüğü her şeyi sosyal medya hesaplarına yükledi. Düğünde dağıtılan Türk yemekleri de damakları mest etti. Çırağan Sarayı'nda da iki gün arayla iki düğün gerçekleşti. Pakistanlılar'ın düğününde yine Osmanlı esintileri hakimdi. Düğünde sahne alan mehter takımı davetlileri büyüledi. Sarayın ikinci düğünü ise Lübnanlı bir çifte aitti. Dördüncü düğün ise denize sıfır olan Çubuklu 29'da yapıldı. Burada da Lübnanlı bir çift mutluluğa 'Evet!' dedi...
YARIMADA'YI TURLADILAR
Misafirler eğlence bittikten sonra İstanbul turu yapmayı da ihmal etmedi. Üstü açık otobüslerle yola çıkan davetliler, buram buram tarih kokan Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi...
Davetliler hayatlarında ilk kez kahve falı baktırdı.
Çiftler, düğün fotoğraflarını da Boğaz'da çektirdi.
Mehter takımı, Çırağan Sarayı'nı inletti.
YARIMADA'YI TURLADILAR
Misafirler eğlence bittikten sonra İstanbul turu yapmayı da ihmal etmedi. Üstü açık otobüslerle yola çıkan davetliler, buram buram tarih kokan Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi...
Davetliler hayatlarında ilk kez kahve falı baktırdı.
Çiftler, düğün fotoğraflarını da Boğaz'da çektirdi.
Mehter takımı, Çırağan Sarayı'nı inletti.
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