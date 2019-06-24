Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz günlerde Nusret'in Miami'deki şubesine gitti. Çektiği videoda mekanı tanıtan Işıtmak, özel bir vitrine konulan siparişleri de gösterdi. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, oyuncu Leonardo DiCaprio, eski süpermodel Naomi Campbell, şarkıcı Pitbull ve DJ Snake'in Nusret'te rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Ünlü etçide çalışan personeller "Bu etler özel olarak yaşlandırıyor. Burada gördüğünüz isimler yakında ayırdıkları etleri yemeğe gelecekler" dedi.
Ünlü etçide çalışan personeller "Bu etler özel olarak yaşlandırıyor. Burada gördüğünüz isimler yakında ayırdıkları etleri yemeğe gelecekler" dedi.
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