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'in şubesinde Ivanka Trump, ve için özel etler bekletiliyor

, 'in 'deki şubesine gitti. Çektiği videoda mekanı tanıtan Işıtmak, özel bir vitrine bulunan siparişleri de takipçilerine gösterdi. Buna göre Başkanı 'ın kızı İvanka Trump, oyuncu , eski süpermodel , şarkıcı Pitbull ve Snake'in Nusret'im Miami şubesine rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

Çok berek'et'li!
Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz günlerde 'in 'deki şubesine gitti. Çektiği videoda mekanı tanıtan Işıtmak, özel bir vitrine konulan siparişleri de gösterdi. Buna göre Başkanı 'ın kızı İvanka Trump, oyuncu , eski süpermodel , şarkıcı Pitbull ve Snake'in Nusret'te rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.



Ünlü etçide çalışan personeller "Bu etler özel olarak yaşlandırıyor. Burada gördüğünüz isimler yakında ayırdıkları etleri yemeğe gelecekler" dedi.





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