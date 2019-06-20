Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.06.2019
  • Gazete

ve 'den aşklarına reklamlı destek!

ile , işletmeci aşklarına da reklamlı destek verdi. Mola, aşkı ’nın; Küçükköse de sevgilisi ’in Çeşme’de hizmete açtığı Rise’n Shine’dan bol bol fotoğraf paylaştı. İkili, mekanı etiketleyip tanıtımını yaptı.

Reklam aşıkları
Kısa süre önce özel hayatlarında mutluluğu bulan ünlü oyuncular Ezgi Mola ile Hazal Filiz Küçükköse'den reklam atağı geldi. İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 aydır aşk yaşayan Mola, sevgilisinin Çeşme'deki mekanı "Rise'n Shine"dan çıkmaz oldu. Mola, aşkının mekanında denizin ve güneşin tadını çıkardı.



GÜZEL JEST...
Ünlü oyuncu, paylaşımlarında mekanı etiketleyip beach kulübün reklamını yaptı. Hazal Filiz Küçükköse de aynı zamanda Aksakallı'nın ortağı olan sevgilisi Alp Güler'e paylaşımlarıyla destek verdi. Küçükköse, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı Güler'in işlettiği "Rise'n Shine"da renkli paylaşımlara imza attı. Reklam içerikli sosyal medya paylaşımları karşılığı yüklü miktarda ücret alan iki oyuncunun sevgililerinin işlettiği mekanın tanıtımını bedava yapması ise "Aşkın gücü, paradan kıymetli" dedirtti.




de Mola gibi aşkının mekanında reklam paylaşımları yapıp sevgilisine destek verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEzgi Mola ve Hazal Filiz Küçükköse'den aşklarına reklamlı destek!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri