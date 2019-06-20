Kısa süre önce özel hayatlarında mutluluğu bulan ünlü oyuncular Ezgi Mola ile Hazal Filiz Küçükköse'den reklam atağı geldi. İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 aydır aşk yaşayan Mola, sevgilisinin Çeşme'deki mekanı "Rise'n Shine"dan çıkmaz oldu. Mola, aşkının mekanında denizin ve güneşin tadını çıkardı.
GÜZEL JEST...
Ünlü oyuncu, paylaşımlarında mekanı etiketleyip beach kulübün reklamını yaptı. Hazal Filiz Küçükköse de aynı zamanda Aksakallı'nın ortağı olan sevgilisi Alp Güler'e sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. Küçükköse, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı Güler'in işlettiği "Rise'n Shine"da renkli paylaşımlara imza attı. Reklam içerikli sosyal medya paylaşımları karşılığı yüklü miktarda ücret alan iki oyuncunun sevgililerinin işlettiği mekanın tanıtımını bedava yapması ise "Aşkın gücü, paradan kıymetli" dedirtti.
Hazal Filiz Küçükköse de Mola gibi aşkının mekanında reklam paylaşımları yapıp sevgilisine destek verdi.
GÜZEL JEST...
Ünlü oyuncu, paylaşımlarında mekanı etiketleyip beach kulübün reklamını yaptı. Hazal Filiz Küçükköse de aynı zamanda Aksakallı'nın ortağı olan sevgilisi Alp Güler'e sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. Küçükköse, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı Güler'in işlettiği "Rise'n Shine"da renkli paylaşımlara imza attı. Reklam içerikli sosyal medya paylaşımları karşılığı yüklü miktarda ücret alan iki oyuncunun sevgililerinin işlettiği mekanın tanıtımını bedava yapması ise "Aşkın gücü, paradan kıymetli" dedirtti.
Hazal Filiz Küçükköse de Mola gibi aşkının mekanında reklam paylaşımları yapıp sevgilisine destek verdi.
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