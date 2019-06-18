tam gaz devam edenönceki akşambir düğüne katıldı. Gecede sahne alan Tatlıses, sıcak yüzünden ter içinde kaldı. Şefkatli, sahneden inenGüzel modelin bu anaç tavırları dadedirtti.Şefkatli'nin parmağındaki Tatlıses'in hediyesi olan 100 bin liralık tektaşı dikkat çekti.