Aşkları tam gaz devam eden İdo ve Yasemin Şefkatli, önceki akşam Yalıkavak Tren Beach'teki bir düğüne katıldı. Gecede sahne alan Tatlıses, sıcak yüzünden ter içinde kaldı. Şefkatli, sahneden inen aşkının terini mendille sildi. Güzel modelin bu anaç tavırları da "Şefkatli gelin, işbaşında" dedirtti.
ELDE VAR 100 BİN LİRA
Şefkatli'nin parmağındaki Tatlıses'in hediyesi olan 100 bin liralık tektaşı dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
ELDE VAR 100 BİN LİRA
Şefkatli'nin parmağındaki Tatlıses'in hediyesi olan 100 bin liralık tektaşı dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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