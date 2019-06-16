Söz yazarı Aşkın Tuna'nın merakla beklenen tribute albümü 'Aşkın'ın Şarkıları' müzikseverlerle buluştu. Bin 200'den fazla eserin sözlerine imza atan usta müzisyenin sevilen şarkılarını birbirinden ünlü isimler yorumladı. 14 şarkıdan oluşan albümde; İrem Derici, Betül Demir ve Tuğçe Kandemir gibi isimler yer aldı.
Aşkın Tuna
Aşkın Tuna
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