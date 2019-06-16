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  • 16.06.2019
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'Aşkın'ın Şarkıları' albümünde , ve gibi isimler yer aldı

'Aşkın'ın yıldızları
Söz yazarı Aşkın Tuna'nın merakla beklenen tribute albümü 'Aşkın'ın Şarkıları' müzikseverlerle buluştu. Bin 200'den fazla eserin sözlerine imza atan usta müzisyenin sevilen şarkılarını birbirinden ünlü isimler yorumladı. 14 şarkıdan oluşan albümde; , ve gibi isimler yer aldı.




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