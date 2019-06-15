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  • 15.06.2019
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lu Bensu! - çifti New York'ta daire satın aldı

Geçtiğimiz hafta ’ye giden ve , burada ‘ev’lendi. Ünlü çift, ’un Hollywood filmlerine ev sahipliği yapan ünlü Greenwich bölgesinde bir daire satın aldı. 5 odalı evin fiyatının ise 11 milyon dolar olduğu iddia edildi.

New Yorklu Bensu!
Bir süredir ABD'de olan Bensu Soral ile Hakan Baş'ın, burada bir taşla iki kuş vurduğu ortaya çıktı. 'ta gönüllerince gezip tatil yapan ünlü çift, yeni bir de ev sahibi oldu. Üniversite eğitimi için gittiği dönemde New York'ta bir ev alan Baş, dairesini yenilemeye karar verdi. Bensu Soral'ın beğendiği bir daireyi almak için de kesenin ağzını açan , geçtiğimiz günlerde eşiyle yeni evlerine taşındı.

ESKİ EVİNİ SATIP YENİLEDİ
New York'un Hollywood filmlerine konu olan ikonik bölgesi Greenwich'te bir daireye taşınan ve Baş'ın yeni evlerinin değerinin 11 milyon dolar yani yaklaşık 65 milyon TL olduğu iddia edildi. fiyatlarıyla ünlü New York'un orta üst sınıfı olarak bilinen bölgede 5 odalı bir daireye taşınan ünlü çift, evin dekorasyonunda da ufak değişiklikler yaptı. Bensu Soral ve Hakan Baş, böylece fırsat buldukları her zaman New York'ta kafa dinleyecek.



Ünlü çift, yeni evlerine böyle taşındı.




New York'un Greenwich denilen bölgesi '' başta olmak üzere birçok Hollywood yapımına ev sahipliği yapıyor.


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