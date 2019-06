süredirolanburada bir taşla iki kuş vurduğu ortaya çıktı. New York 'ta gönüllerince gezip tatil yapan ünlü çift,oldu. Üniversite eğitimi için gittiği dönemde New York'ta bir ev alan Baş,verdi.almak için de kesenin ağzını açan Hakan Baş , geçtiğimiz günlerde eşiyle yeni evlerine taşındı.New York'un Hollywood filmlerine konu olan ikonik bölgesi Greenwich'te bir daireye taşınan Bensu Soral ve Baş'ınolduğu iddia edildi. Emlak fiyatlarıyla ünlütaşınan ünlü çift, evin dekorasyonunda da ufak değişiklikler yaptı. Bensu Soral ve Hakan Baş, böylece fırsat buldukları her zaman New York'ta kafa dinleyecek.Ünlü çift, yeni evlerine böyle taşındı.New York'un Greenwich denilen bölgesi ' Sex And The City ' başta olmak üzere birçok Hollywood yapımına ev sahipliği yapıyor.