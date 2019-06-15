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  • 15.06.2019
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’na giden tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

’un dillere destan ’na giden tatilcilerden geriye yine çöpleri kaldı!

Çöp koyu!
Bodrum başta olmak üzere 'nin tatil cennetlerinden yansıyan yürek burkan karelere yenisi eklendi. Bodrum'un dillere destan Cennet Koyu'na giden tatilciler, yine ortalığı çöplüğe çevirdi. Duyarlı vatandaş ise duruma isyan ederek "Cennet vatanımızı kirletenlere en ağır cezalar gelsin" dedi.

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