Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin tatil cennetlerinden yansıyan yürek burkan karelere yenisi eklendi. Bodrum'un dillere destan Cennet Koyu'na giden tatilciler, yine ortalığı çöplüğe çevirdi. Duyarlı vatandaş ise duruma isyan ederek "Cennet vatanımızı kirletenlere en ağır cezalar gelsin" dedi.
- Saklambaç
- 15.06.2019
- Gazete
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