Yazlık projelere sıcak bakmıyor

Şeyma Korkmaz'ın (30) sekiz yıl süren dizisi bitti. Birçok yaz dizisinden teklif aldığını belirten güzel oyuncu, "Yaz dizilerine çok sıcak bakmıyorum. Kariyerimde sezon dizilerinin olmasını istiyorum. Bildiğim kadarıyla şirketime yeni sezon için gelen üç-dört proje var" dedi