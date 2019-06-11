Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, tatil sezonunu önceki gün ailesiyle Ege'de açtı. Ünlü futbolcu, önceki gün eşi Aslıhan Doğan Turan ve minik oğulları Hamza Arda ile Marmaris'teydi. Turan Ailesi, Bozburun açıklarında demirli lüks teknelerinden zodyak botla karaya çıktıkları sırada objektiflere yansıdı.
Arda Turan ile güzel eşi Aslıhan Doğan Turan'ın keyifli halleri dikkat çekerken dünyalar tatlısı Hamza Arda'nın etrafı şaşkın bakışlarla izlemesi yüzleri gülümsetti. Annesinin kucağında sıkı sıkı tuttuğu 8 aylık Hamza Arda, sevimliliğiyle Bozburun'daki tüm tatilcilerin ilgi odağı oldu. Minik Hamza'nın tatlılığı da "Maşallah" dedirtti.
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