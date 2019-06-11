yıldız futbolcusutatil sezonunu önceki gün ailesiyleaçtı. Ünlü futbolcu, önceki günile Marmaris'teydi. Turan Ailesi,açıklarında demirli lüks teknelerinden zodyak botlayansıdı.Turan ile güzel eşi Aslıhan Doğan Turan'ın keyifli halleri dikkat çekerken dünyalar tatlısıyüzleri gülümsetti. Annesinin kucağında sıkı sıkı tuttuğusevimliliğiyle Bozburun'daki tüm tatilcilerin ilgi odağı oldu. Minik Hamza'nın tatlılığı dadedirtti.