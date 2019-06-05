Jet-ski’yle 'Gezer'

Nişanlısı Mina Başaran'ın geçen yılki jet kazasındaki talihsiz ölümüyle yıkılan işadamı Murat Gezer için hayat devam ediyor. Gezer, tatil için de önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Murat Gezer, aylar sonra ilk kez tatilde objektiflere yansıdı.
Başarılı işadamı, Türkbükü açıklarında bir arkadaşıyla jet-ski ile denizde gezintiye çıktı. Gezer, 30 dakikalık deniz sporundan sonra arkadaşları ile buluşmak için soluğu bir mekanda aldı. İşadamının tatildeki durgun halleri de gözden kaçmadı.
Başarılı işadamı, Türkbükü açıklarında bir arkadaşıyla jet-ski ile denizde gezintiye çıktı. Gezer, 30 dakikalık deniz sporundan sonra arkadaşları ile buluşmak için soluğu bir mekanda aldı. İşadamının tatildeki durgun halleri de gözden kaçmadı.
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