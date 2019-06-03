Sosyetenin ünlü hanımlarının güzellik sırrı: İlikli kemik suyu

Sosyetenin ünlü hanımları son dönemde güzelleşmek için bıçak altına yatmak yerine doğal yollara başvurdu. Güzel görünmek için vücudu içten beslemenin önemli olduğunun farkında olan üç çocuk annesi Pınar Sabancı da estetik müdahale yerine mutfağa koştu. Sabancı, cildindeki kolajen miktarını arttırmak için ilikli kemik suyu tüketmeye başladı. Genç kadın, bağışıklığı güçlendirip hücreleri yenileyen ilik suyunu çocuklarına da verdiğini açıkladı. Kemik iliği suyunu sofrasından eksik etmeyen bir diğer isimse ünlü sunucu Asena Atalay oldu. Bir çocuk annesi Atalay, yeni beslenme ve güzellik ritüelini de geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştı.
Pınar Sabancı
SIRRI MUTFAKTA
Her gün kemik suyu tüketen 29 yaşındaki sunucu, böylece güzellik sırrını da ilan etmiş oldu. Bu arada sosyetik güzel Yasemin Özilhan da geçtiğimiz ay güzelliğini korumak için ilikli kemik suyu tükettiğini açıklamıştı. ABD'li yıldız Jennifer Lopez gibi kemik suyu içen iki çocuk annesi Özilhan, formülü de meraklısıyla paylaşmıştı. Sosyetik güzel, kemik suyunun en az 28 saat kaynatılması gerektiğinin altını çizmişti…
Ünlüler, kemik suyunu çorbalarına katıp, bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek de günde bir fincan içiyor.
Pınar Sabancı
SIRRI MUTFAKTA
Her gün kemik suyu tüketen 29 yaşındaki sunucu, böylece güzellik sırrını da ilan etmiş oldu. Bu arada sosyetik güzel Yasemin Özilhan da geçtiğimiz ay güzelliğini korumak için ilikli kemik suyu tükettiğini açıklamıştı. ABD'li yıldız Jennifer Lopez gibi kemik suyu içen iki çocuk annesi Özilhan, formülü de meraklısıyla paylaşmıştı. Sosyetik güzel, kemik suyunun en az 28 saat kaynatılması gerektiğinin altını çizmişti…
Ünlüler, kemik suyunu çorbalarına katıp, bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek de günde bir fincan içiyor.
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