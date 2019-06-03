Sosyetenin ünlü hanımlarının güzellik sırrı: İlikli kemik suyu





Ünlüler, kemik suyunu çorbalarına katıp, bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek de günde bir fincan içiyor.

ünlü hanımlarıson dönemdegüzelleşmek için bıçakaltına yatmak yerinedoğal yollara başvurdu.Güzel görünmek içinvücudu içten beslemeninönemli olduğununfarkında olan üç çocukannesiestetik müdahale yerinemutfağa koştu.Gençkadın, bağışıklığı güçlendiriphücreleri yenileyen iliksuyunu çocuklarına daverdiğini açıkladı.sofrasındaneksik etmeyen bir diğerisimse ünlü sunucuoldu. Birçocuk annesiyenibeslenme ve güzellik ritüelinide geçtiğimiz gün sosyalmedyada paylaştı.Pınar SabancıHer gün kemik suyu tüketenböylece güzellik sırrını da ilan etmiş oldu. Bu arada sosyetik güzelABD'li yıldızgibi kemik suyu içen iki çocuk annesiformülü de meraklısıyla paylaşmıştı. Sosyetik güzel, kemik suyunun en az 28 saat kaynatılması gerektiğinin altını çizmişti…