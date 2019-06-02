Yakın tarihimizde yer etmiş 8 şahane şarkıyı yorumladığı yeni albümü "Mest Of"la büyük ilgi gören İrem Derici, şimdi de Amerikalı rapçi Asap Rocky'nin dikkatini çekti. Yeni albümü "Mest Of'u" "Asap Rocky'ye Öpücüklerimle!" diye imzalayıp sosyal medyada paylaşan Derici'ye ünlü rapçiden beğeni geldi.
İrem Derici de beğeniyi sosyal medya hesabından hayranlarına iletti...
ASAP ROCK BUNU BEĞENDİ
İrem Derici, ünlü rapçinin beğenisini "Eylül'e düğün var, öpün eniştenizin elini!" diye esprili bir not ile paylaştı.
İrem Derici de beğeniyi sosyal medya hesabından hayranlarına iletti...
ASAP ROCK BUNU BEĞENDİ
İrem Derici, ünlü rapçinin beğenisini "Eylül'e düğün var, öpün eniştenizin elini!" diye esprili bir not ile paylaştı.
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