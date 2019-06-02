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  • 02.06.2019
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Öpün eniştenizin elini

Öpün eniştenizin elini
Yakın tarihimizde yer etmiş 8 şahane şarkıyı yorumladığı ""la büyük ilgi gören , şimdi de Amerikalı rapçi 'nin dikkatini çekti. Yeni albümü "Mest Of'u" "Asap Rocky'ye Öpücüklerimle!" diye imzalayıp da paylaşan Derici'ye ünlü rapçiden beğeni geldi.



İrem Derici de beğeniyi sosyal medya hesabından hayranlarına iletti...



ASAP ROCK BUNU BEĞENDİ
İrem Derici, ünlü rapçinin beğenisini "Eylül'e düğün var, öpün eniştenizin elini!" diye esprili bir not ile paylaştı.

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