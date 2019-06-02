Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayıp geçen ay nişanlanan oyuncu Müge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'den jet karar… Güzel oyuncu, dün "Yakında düğün var" dedi. Boz, ani kararın nedenini de şöyle dile getirdi: "Biriyle ilk bakışmanızda kalbiniz size ne hissettiğini söylüyor, 'İşte bu' diyor. Sadece kulak verip dinlemek gerek. Bizde de tam böyle oldu."
- Saklambaç
- 02.06.2019
- Gazete
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