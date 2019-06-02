Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.06.2019
  • Gazete

'la Galatasaraylı basketbolcu 'den jet nikah

Jet nikah
Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayıp geçen ay nişanlanan oyuncu Müge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'den jet karar… Güzel oyuncu, dün "Yakında düğün var" dedi. Boz, ani kararın nedenini de şöyle dile getirdi: "Biriyle ilk bakışmanızda kalbiniz size ne hissettiğini söylüyor, 'İşte bu' diyor. Sadece kulak verip dinlemek gerek. Bizde de tam böyle oldu."




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMüge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'den jet nikah
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri