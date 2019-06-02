süre önce aşk yaşamaya başlayıp geçen ay nişanlananjet karar… Güzel oyuncu, dündedi. Boz, ani kararın nedenini de şöyle dile getirdi: "Biriyle ilk bakışmanızda kalbiniz size ne hissettiğini söylüyor, 'İşte bu' diyor. Sadece kulak verip dinlemek gerek. Bizde de tam böyle oldu."