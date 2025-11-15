SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem meydana geldi! AFAD şiddetini duyurdu.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM
|Tarih (TS)
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-11-15 11:46:18
|12.11
|MW
|4.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:33:25
|10.64
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:21:22
|6.99
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:19:27
|5.99
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:18:11
|7.0
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2025-11-15 11:15:34
|7.04
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:13:09
|15.19
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:08:27
|14.74
|ML
|3.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:07:21
|7.0
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:03:05
|7.01
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:55:31
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:48:57
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:45:40
|7.02
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:43:39
|8.19
|ML
|2.8
|Gürpınar (Van)
|2025-11-15 10:19:16
|7.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|MD
|ML
|Mw
|Yer
|Çözüm Niteliği
|2025.11.15
|11:55:20
|39.0253
|28.2445
|26.7
|-.-
|1.4
|-.-
|BEGEL-GORDES (MANISA)
|İlksel
|2025.11.15
|11:48:36
|39.1215
|28.3025
|13.2
|-.-
|2.8
|-.-
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|11:46:18
|39.1508
|28.3075
|9.1
|-.-
|4.4
|4.2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|11:33:50
|39.7698
|39.0518
|6.7
|-.-
|1.9
|-.-
|YARDERE-KEMAH (ERZINCAN)
|İlksel
|2025.11.15
|11:13:09
|39.1413
|28.2963
|12.8
|-.-
|2.5
|-.-
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|11:11:23
|39.1492
|27.5223
|0.0
|-.-
|1.3
|-.-
|HACIYUSUF-SOMA (MANISA)
|İlksel
|2025.11.15
|11:08:27
|39.1515
|28.2993
|8.3
|-.-
|4.0
|3.8
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|11:07:21
|39.1915
|28.0902
|9.7
|-.-
|2.9
|-.-
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|11:03:05
|39.1690
|28.3420
|11.8
|-.-
|1.5
|-.-
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|10:45:40
|39.1225
|28.2785
|18.2
|-.-
|1.7
|-.-
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|10:19:16
|39.2217
|28.2322
|6.3
|-.-
|1.3
|-.-
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|10:09:22
|40.8038
|27.5000
|3.9
|-.-
|0.9
|-.-
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|İlksel
|2025.11.15
|09:50:35
|39.2338
|28.1310
|12.6
|-.-
|2.2
|-.-
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|09:45:43
|39.1017
|28.2667
|25.1
|-.-
|1.5
|-.-
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|09:22:37
|39.2165
|28.1363
|6.8
|-.-
|1.6
|-.-
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|09:10:50
|39.2092
|28.9092
|16.5
|-.-
|1.0
|-.-
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|İlksel
|2025.11.15
|09:01:37
|38.3588
|30.4715
|15.7
|-.-
|1.8
|-.-
|YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|İlksel
|2025.11.15
|08:40:06
|39.1803
|28.2395
|8.6
|-.-
|1.4
|-.-
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|08:31:00
|39.1670
|28.2838
|12.5
|-.-
|1.2
|-.-
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.11.15
|08:16:23
|39.1658
|28.1583
|5.2
|-.-
|1.2
|-.-
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel