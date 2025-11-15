PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'de deprem meydana geldi! AFAD şiddetini duyurdu.

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem meydana geldi! AFAD şiddetini duyurdu.

Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM

Tarih (TS) Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer
2025-11-15 11:46:18 12.11 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:33:25 10.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:21:22 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:19:27 5.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:18:11 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-11-15 11:15:34 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:13:09 15.19 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:08:27 14.74 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:07:21 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:03:05 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:55:31 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:48:57 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:45:40 7.02 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:43:39 8.19 ML 2.8 Gürpınar (Van)
2025-11-15 10:19:16 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.11.15 11:55:20 39.0253 28.2445 26.7 -.- 1.4 -.- BEGEL-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.15 11:48:36 39.1215 28.3025 13.2 -.- 2.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 11:46:18 39.1508 28.3075 9.1 -.- 4.4 4.2 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 11:33:50 39.7698 39.0518 6.7 -.- 1.9 -.- YARDERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.11.15 11:13:09 39.1413 28.2963 12.8 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 11:11:23 39.1492 27.5223 0.0 -.- 1.3 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2025.11.15 11:08:27 39.1515 28.2993 8.3 -.- 4.0 3.8 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 11:07:21 39.1915 28.0902 9.7 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 11:03:05 39.1690 28.3420 11.8 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 10:45:40 39.1225 28.2785 18.2 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 10:19:16 39.2217 28.2322 6.3 -.- 1.3 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 10:09:22 40.8038 27.5000 3.9 -.- 0.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.11.15 09:50:35 39.2338 28.1310 12.6 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 09:45:43 39.1017 28.2667 25.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 09:22:37 39.2165 28.1363 6.8 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 09:10:50 39.2092 28.9092 16.5 -.- 1.0 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.15 09:01:37 38.3588 30.4715 15.7 -.- 1.8 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.11.15 08:40:06 39.1803 28.2395 8.6 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 08:31:00 39.1670 28.2838 12.5 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.15 08:16:23 39.1658 28.1583 5.2 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

