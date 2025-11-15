(X)

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

(Anadolu Ajansı)

