16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor

Kanada’da CIA’in yıllarca gizlenen MK-Ultra zihin kontrol deneyleri dünya gündemine damga vurdu. Kanada’nın en karanlık dosyalarından biri açıldı ve genç yaşta teste kurban edilen Lana Ponting’in açtığı toplu dava bomba etkisi yaratırken mahkeme hastanenin itirazını reddetti.

Kanada'da CIA'nın gizli MK-Ultra zihin kontrol programına maruz kalan Lana Ponting'in toplu davası ilerliyor. Quebec'te bir yargıç, Kraliyet Victoria Hastanesi'nin itirazını reddederek sürecin devamına izin verdi.

CIA destekli deneylerin Kanada'da gerçekleştirildiği Allan Memorial Enstitüsü

TELKİNLER, YOKSUNLUK, KOMA

BBC'nin haberine göre Ponting, 1958'de 16 yaşındayken "itaatsizlik" gerekçesiyle mahkeme kararıyla gönderildiği Montreal'deki Allan Memorial Enstitüsü'nde LSD, barbitüratlar, uyarıcılar ve "psişik sürüş" adı verilen tekrar eden ses kayıtlarıyla yapılan deneylere tabi tutuldu. Deneyleri yürüten McGill Üniversitesi araştırmacısı Dr. Ewen Cameron'ın hastalara binlerce kez telkin dinlettiği, zorunlu duyusal yoksunluk ve komalar uyguladığı biliniyor.

CIA

YILLARCA ÜZERİNDE DENEYLER YAPTILAR

Ponting, yıllar boyunca maruz kaldığı işlemlerin farkında olmadığı için 1992'de Kanada hükümetinin ödediği tazminat programına dahil olmadı. Yaşadığı travmaların yaşam boyu ruh sağlığını etkilediğini, kabuslar ve yoğun ilaç tedavileriyle mücadele ettiğini söylüyor.

Hastane ve McGill Üniversitesi dava sürdüğü için yorum yapmazken Kanada hükümeti geçmiş ödemelerin "insani" gerekçelerle yapıldığını ve sorumluluk kabul edilmediğini hatırlatıyor. Ponting ise bu davanın yıllar sonra gelebilecek bir adalet ve hesaplaşma fırsatı olduğunu belirtiyor.

