Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!

Yetkililer, özellikle doğadan bilinçsizce toplanan zehirli bitkiler ile toplu organizasyonlarda hazırlanan yemeklerin vakalardaki artışın başlıca nedenleri olduğunu belirtiyor.

Vakalar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi.





ZEHİRLİ BİTKİLER VE ETİKETSİZ GIDALAR RİSK KAYNAĞI

Uzmanlara göre, görünüşte masum görünen bazı bitkiler sinir sistemini etkileyen güçlü toksinler içeriyor. Bu maddeler kısa sürede görme kaybı, bilinç bulanıklığı ve solunum yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabiliyor.

Etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğuna işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden satılan "organik" veya "ev yapımı" ürünlerde de denetim dışılık riski bulunduğu belirtiliyor.