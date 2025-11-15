Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!

Türkiye'nin farklı illerinde son haftalarda art arda görülen gıda zehirlenmesi vakaları kamuoyunda endişe yarattı.
"BÖCEK" AİLESİ ZEHİRLENDİ
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinden gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Vakalar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi.
Yetkililer, özellikle doğadan bilinçsizce toplanan zehirli bitkiler ile toplu organizasyonlarda hazırlanan yemeklerin vakalardaki artışın başlıca nedenleri olduğunu belirtiyor.
ZEHİRLİ BİTKİLER VE ETİKETSİZ GIDALAR RİSK KAYNAĞI
Uzmanlara göre, görünüşte masum görünen bazı bitkiler sinir sistemini etkileyen güçlü toksinler içeriyor. Bu maddeler kısa sürede görme kaybı, bilinç bulanıklığı ve solunum yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabiliyor.
Etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğuna işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden satılan "organik" veya "ev yapımı" ürünlerde de denetim dışılık riski bulunduğu belirtiliyor.
TOPLU YEMEKLERE DİKKAT
Son dönemdeki çok sayıda zehirlenme olayı düğünler, eğlenceler, mevlit ve taziye yemekleri ile çeşitli yurtlarda verilen toplu yemekler gibi kalabalık organizasyonlarda yaşandı. Bu vakaların çoğunda tek tencerede pişirilen yemeklerin uzun süre bekletilmesi, uygunsuz taşıma koşulları, çapraz bulaşma ve yetersiz hijyen uygulamalarının öne çıktığı bildiriliyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerinde toplu tüketim yerlerinin kayıt/onay durumlarını, hijyen koşullarını ve muhafaza sıcaklıklarını düzenli olarak kontrol ediyor. 2025 yılı içerisinde yapılan 1 milyon 103 bin 52 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası uygulanırken, toplam 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 TL tutarında yaptırım kararı alındı ve 495 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu yapıldı.