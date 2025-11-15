17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu kesimleri, ayrıca Kars, Ağrı ve Van'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterecek.