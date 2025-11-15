Kadraj Galeri Kadraj İkon 17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritasını yayımladı. Önümüzdeki günlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde sağanak yağış, yoğun kar ve soğuk hava uyarıları öne çıkıyor. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkisini sürdürürken, özellikle Kıyı Ege, Trakya'nın bazı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarında yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu kesimleri, ayrıca Kars, Ağrı ve Van'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterecek.

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Sıcaklık düştü, kar yağışı başladı

17 İL SARI KODLU LİSTEDE

  1. Adıyaman
  2. Bingöl
  3. Bitlis
  4. Diyarbakır
  5. Elazığ
  6. Erzincan
  7. Erzurum
  8. Hakkari
  9. Malatya
  10. Mardin
  11. Muş
  12. Siirt
  13. Tunceli
  14. Şanlıurfa
  15. Van
  16. Batman
  17. Şırnak
🌦 METEOROLOJİK UYARILARA DİKKAT

🌧 Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

⚠️ Bu yağışlar sebebiyle:

  • Sel ve su baskını

  • Ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

🌬 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgârın:

  • Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden,

  • Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden

50-70 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

⚠️ Rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem arz ediyor.