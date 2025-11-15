17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritasını yayımladı. Önümüzdeki günlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde sağanak yağış, yoğun kar ve soğuk hava uyarıları öne çıkıyor. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkisini sürdürürken, özellikle Kıyı Ege, Trakya'nın bazı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarında yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 15.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:33