PODCAST CANLI YAYIN

Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu yüzde 32.2 olarak tahmin edildi. Peki buna göre emekliler ne kadar zam alabilecek? İşte detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon verisine ilişkin ipuçları birbiri ardına geliyor.

Emekli (Takvim.com.tr)Emekli (Takvim.com.tr)

Şu ana kadar bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken; gözler kalan Kasım ve Aralık aylarının enflasyonu verilerine çevrildi.

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)


ÖNCE MERKEZ AÇIKLADI

Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta açıkladığı yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında açıkladı.

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

Bu tahmin aralığı 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12.28 ile 13.99 arasında gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Enflasyonun yüzde 32 olarak gerçekleşmesi halinde de zam oranının yüzde 13.14 çıkacağı hesaplandı.

Emekli (Takvim.com.tr)Emekli (Takvim.com.tr)

ŞİMDİ DE ANKET GELDİ

Şimdi de Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 32.20 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.31'i bulacak.

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Taban aylık artışında 6 aylık enflasyon formülü en kuvvetli seçenek olacak. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 13.31 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 128 liraya yükselecek.

Emekli (Takvim.com.tr)Emekli (Takvim.com.tr)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 16.881
% 13.31zamlı: 19.128
MEVCUT: 17.000
% 13.31zamlı: 19.263
MEVCUT: 17.500
% 13.31zamlı: 19.829
MEVCUT: 18.000
% 13.31zamlı: 20.396
MEVCUT: 19.000
% 13.31zamlı: 21.529

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 20.000
% 13.31zamlı: 22.662
MEVCUT: 21.000
% 13.31zamlı: 23.795
MEVCUT: 22.000
% 13.31zamlı: 24.928
MEVCUT: 23.000
% 13.31zamlı: 26.061
MEVCUT: 24.000
% 13.31zamlı: 27.194

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 25.000
% 13.31zamlı: 28.328
MEVCUT: 26.000
% 13.31zamlı: 29.461
MEVCUT: 27.000
% 13.31zamlı: 30.594
MEVCUT: 28.000
% 13.31zamlı: 31.727
MEVCUT: 29.000
% 13.31zamlı: 32.860
MEVCUT: 30.000
% 13.31zamlı: 33.993
MEVCUT: 31.000
% 13.31zamlı: 35.126

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


MEVCUT: 32.000
% 13.31zamlı: 36.259
MEVCUT: 33.000
% 13.31zamlı: 37.392
MEVCUT: 34.000
% 13.31zamlı: 38.525
MEVCUT: 35.000
% 13.31zamlı: 39.659
MEVCUT: 36.000
% 13.31zamlı: 40.792
MEVCUT: 37.000
% 13.31zamlı: 41.925
MEVCUT: 38.000
% 13.31zamlı: 43.058
MEVCUT: 39.000
% 13.31zamlı: 44.191

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)


MEVCUT: 40.000
% 13.31zamlı: 45.324
MEVCUT: 41.000
% 13.31zamlı: 46.457
MEVCUT: 42.000
% 13.31zamlı: 47.590
MEVCUT: 43.000
% 13.31zamlı: 48.723
MEVCUT: 44.000
% 13.31zamlı: 49.856

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

MEVCUT: 45.000
% 13.31zamlı: 50.990
MEVCUT: 46.000
% 13.31zamlı: 52.123
MEVCUT: 47.000
% 13.31zamlı: 53.256
MEVCUT: 48.000
% 13.31zamlı: 54.389
MEVCUT: 49.000
% 13.31zamlı: 55.522
MEVCUT: 50.000
% 13.31zamlı: 56.655

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Türk Telekom
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?
İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü
Hafta sonu kar yağacak mı? MGM’den 6 il için sarı kodlu şiddetli kar uyarısı: O saat aralığında pik yapacak
Hırvatistan'da şehit olan Hasan Bahar'ın Muğla'da ölümden döndüğü ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sence uzaylılar var mı?"
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam