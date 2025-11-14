Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı

Türk lirası (Takvim.com.tr) Bu tahmin aralığı 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12.28 ile 13.99 arasında gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Enflasyonun yüzde 32 olarak gerçekleşmesi halinde de zam oranının yüzde 13.14 çıkacağı hesaplandı.

ŞİMDİ DE ANKET GELDİ



Şimdi de Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 32.20 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.31'i bulacak.

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Taban aylık artışında 6 aylık enflasyon formülü en kuvvetli seçenek olacak. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 13.31 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 128 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?



MEVCUT: 16.881

% 13.31zamlı: 19.128

MEVCUT: 17.000

% 13.31zamlı: 19.263

MEVCUT: 17.500

% 13.31zamlı: 19.829

MEVCUT: 18.000

% 13.31zamlı: 20.396

MEVCUT: 19.000

% 13.31zamlı: 21.529