Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu yüzde 32.2 olarak tahmin edildi. Peki buna göre emekliler ne kadar zam alabilecek? İşte detayları...
Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon verisine ilişkin ipuçları birbiri ardına geliyor.
Şu ana kadar bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken; gözler kalan Kasım ve Aralık aylarının enflasyonu verilerine çevrildi.
ÖNCE MERKEZ AÇIKLADI
Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta açıkladığı yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında açıkladı.
Bu tahmin aralığı 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12.28 ile 13.99 arasında gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Enflasyonun yüzde 32 olarak gerçekleşmesi halinde de zam oranının yüzde 13.14 çıkacağı hesaplandı.
ŞİMDİ DE ANKET GELDİ
Şimdi de Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 32.20 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.31'i bulacak.
GÖZLER TABAN AYLIKTA
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Taban aylık artışında 6 aylık enflasyon formülü en kuvvetli seçenek olacak. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 13.31 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 128 liraya yükselecek.
