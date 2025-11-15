Almanya'dan gelen "Böcek" ailesinin ölümü şüpheli bulundu! Cinayet büro devrede
Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek Ailesi, Ortaköy’de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenme şüphesiyle felaket yaşadı. Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in durumu kritik. Adli Tıp ve Tarım Bakanlığı ekipleri inceleme yaparken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay ‘şüpheli ölüm’ olarak kayda geçti ve soruşturma derinleştirildi.
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal'ın (3) ölümünün ardından dün de anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.
3 kez kalbi duran baba Servet Böcek'in (36) hayati tehlikesi ise sürüyor.
Ortaköy'de tantuni, midye ve kokoreç, sucuk ekmek yiyen ailenin yaşadığı felaket üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri; midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokoreç numunelerindeki incelemesine devam ediyor.
Doktorların, aile fertlerinden alınan kan kültürlerine ilişkin çalışmaları da sürüyor. İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne talimat verildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturmada, ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletme Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E., Fatih Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D.'nin de 'tanık' olarak ifadeleri alındı. Sabah'ın haberine göre polis ekipleri, seyyar midye tezgâhının asıl sahibi Murat K., ona ürün veren çiğ midye satıcısı Hasan S. ve midye üretimi yapan Fatma A. ile Golden Midye Tantuni'nin çalışanı Selinay Y. ve işletmenin aşçısı Eda Nur E.'nin de ifadelerine başvurdu.