Almanya'dan gelen "Böcek" ailesinin ölümü şüpheli bulundu! Cinayet büro devrede

Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı. Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde ölüme neden olabilecek bir bulguya rastlanmadığı bilgisi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, ailenin ölümünde bir dış müdahale olabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek olayı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirdi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimatı verdi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)



DEDE YETKİLİLERE SESLENDİ

Kızı Çiğdem Böcek'in cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dede Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen oldu mu? Başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Biz Isparta'dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin'de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" ifadelerini kullandı. Anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bugün öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.