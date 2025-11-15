13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 12:44

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraf: İHA)

Daha sonra Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderilmişti.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi ve cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti. Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, törende babasının kıyafetlerini ile törene katıldı.