Son dönemde oyunculuktan sahnelere transfer olan Hande Subaşı'dan dün sürpriz aşk itirafı geldi. Subaşı'nın, eski eşi Can Tursan'la boşandıktan sonra dost kalması Aydın adlı sevgilisiyle Ocak ayında ayrılmasına neden olmuştu. O tarihten beri kimselerle görüntülenmeyen güzel oyuncu, kalbinin boş olmadığını ilan etti.
SUBAŞI AŞKA GELDİ
Subaşı, gönlünü ünlü işadamı Alican Ulusoy'a kaptırdığını açıkladı. Sosyetenin ünlü playboyu Ulusoy'la fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu kareye de şu notu düşüp yeni aşkını dosta düşmana ilan etti: "Bir süredir sessizliğimin ve mutluluğumun sebebi… Tarifsiz ve özel… İyi ki… Güzel adam." Paylaşımına kalp emojileri ekleyen 35 yaşındaki oyuncunun gizli gizli görüştüğü çapkın işadamıyla ilişkisini itiraf etmesi de "Hande, aşkını ilan etmek için doğru zamanı beklemiş" dedirtti.
SUBAŞI AŞKA GELDİ
Subaşı, gönlünü ünlü işadamı Alican Ulusoy'a kaptırdığını açıkladı. Sosyetenin ünlü playboyu Ulusoy'la fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu kareye de şu notu düşüp yeni aşkını dosta düşmana ilan etti: "Bir süredir sessizliğimin ve mutluluğumun sebebi… Tarifsiz ve özel… İyi ki… Güzel adam." Paylaşımına kalp emojileri ekleyen 35 yaşındaki oyuncunun gizli gizli görüştüğü çapkın işadamıyla ilişkisini itiraf etmesi de "Hande, aşkını ilan etmek için doğru zamanı beklemiş" dedirtti.
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