dönemde oyunculuktan sahnelere transfer olangeldi. Subaşı'nın,kalmasıneden olmuştu. O tarihten beri kimselerle görüntülenmeyen güzel oyuncu,etti.Subaşı, gönlünükaptırdığını açıkladı. Sosyetenin ünlü playboyuUlusoy'la fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu kareye deşu notu düşüp yeni aşkını dosta düşmana ilan etti:Paylaşımına kalp emojileri ekleyen35 yaşındaki oyuncunun gizli gizligörüştüğü çapkın işadamıyla ilişkisiniitiraf etmesi dededirtti.