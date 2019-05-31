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  • 31.05.2019
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, Çeşme'deki villasına sahası yaptırdı

, ile balayını geçireceği ’daki 10 milyon liralık sarayına sahası da yaptırdı.



Güzel oyuncu Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da nikah masasına oturacak olan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, balayı hazırlıklarını tamamladı. Ünlü futbolcu, Gülşe ile evlendikten sonra soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde alacak. İkili, balayını da Özil'in 10 milyon liraya yaptırdığı dubleks villada geçirecek.

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