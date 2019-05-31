Güzel oyuncu Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da nikah masasına oturacak olan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, balayı hazırlıklarını tamamladı. Ünlü futbolcu, Gülşe ile evlendikten sonra soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde alacak. İkili, balayını da Özil'in 10 milyon liraya yaptırdığı dubleks villada geçirecek.
- Saklambaç
- 31.05.2019
- Gazete
Mesut Özil, Çeşme'deki villasına futbol sahası yaptırdı
Mesut Özil, Amine Gülşe ile balayını geçireceği Alaçatı’daki 10 milyon liralık sarayına futbol sahası da yaptırdı.
Güzel oyuncu Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da nikah masasına oturacak olan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, balayı hazırlıklarını tamamladı. Ünlü futbolcu, Gülşe ile evlendikten sonra soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde alacak. İkili, balayını da Özil'in 10 milyon liraya yaptırdığı dubleks villada geçirecek.
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