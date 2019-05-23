Geçtiğimiz yıl karnındaki 4 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Begüm Kütük, önceki akşam duygu seline kapıldı. Eşi Erdil Yaşaroğlu ile Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusuyla gözyaşlarına boğuldu.
- Saklambaç
- 23.05.2019
- Gazete
Begüm Kütük'ü ağlatan soru! Eşi Erdil Yaşaroğlu teselli etti...
Geçtiğimiz yıl karnındaki 4 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Begüm Kütük, önceki akşam duygu seline kapıldı. Eşi Erdil Yaşaroğlu ile Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusuyla gözyaşlarına boğuldu.
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