Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.05.2019
  • Gazete

'ü ağlatan soru! Eşi teselli etti...

Ağlatan soru!


Geçtiğimiz yıl karnındaki 4 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Begüm Kütük, önceki akşam duygu seline kapıldı. Eşi Erdil Yaşaroğlu ile Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu, "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusuyla gözyaşlarına boğuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBegüm Kütük'ü ağlatan soru! Eşi Erdil Yaşaroğlu teselli etti...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri