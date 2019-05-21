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  • 21.05.2019
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Türk dokunuşu! Dünyaca ünlü isimler Türk modacıları tercih etti

Türk modacılar, dünyaca ünlü isimleri giydirdi. Madonna ’nu, Hint model ’nu, ise ’i tercih etti.

Türk dokunuşu
Popun kraliçesi Madonna, önceki gece İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne aldı. İki dansçısının kostümüne ve bayraklarını diktirerek dostluk mesajı veren sanatçı, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımıyla göz kamaştırdı. Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın, 'Geleceğin tasarımcısı' diye bahsettiği Fındıkoğlu'nun eseri, modaseverlerden de tam not aldı.

FESTİVALİN GÖZDESİ
Hintli model ve oyuncu Diana Penty, Fransa'da düzenlenen 2019 Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Ünlü Türk modacı Nedret Taciroğlu'nun tasarımıyla kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz veren 33 yaşındaki oyuncu, şıklığı ve güzelliğiyle herkesi büyüledi...



LADY AMELIA BÜYÜLEDİ
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin akrabası Lady Amelia Windsor da Türk şıklığı seçti. Taht sıralamasına göre 39. sırada olan Lady Amelia önceki gün Lady Gabriella Windsor ve Thomas Kingston'ın düğününde boy gösterdi. 23 yaşındaki güzel model, ünlü modacımız Gül Hürgel'ın tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti...



Daha önce ile çalışan Madonna'yı, önümüzdeki aylarda da giydirecek.

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