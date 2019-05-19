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  • 19.05.2019
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ve sevgilisi 'da barışma tatiline çıktı

İşadamı ile iki ay önce kısa süreli ayrılık yaşayan ’un yüzü barışmayla güldü. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikili, görüntü vermemek için yine soluğu yurt dışında aldı. Çiftin tatil adresi oldu.

Sınır ötesi aşk
Mart başında iki haftalık kısa bir ayrılık yaşayan Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu, barışma sonrası yine rotalarını yurt dışına çevirdi. Aşklarının başladığı Aralık 2018'de de sık sık yurt dışında buluşan ikili, Şubat'ta ise İstanbul gecelerinde yakayı ele vermişti. Birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden çift, faka basınca işadamına Çolakoğlu Ailesi'nden uyarı gelmişti. Çolakoğlu da iki ay önceki barışmada ünlü modele 'birlikte görüntü vermeme' şartı koymuş ve Ulusoy da bunu kabul etmişti.



ÖZGE ELE VERDİ
Aşk yeniden diyen ikili, barışmayı önceki gün Saint Tropez'de kutladı. İşadamı sevgilisiyle Güney Fransa'nın gözde tatil noktasında aşk tazeleyen Ulusoy, paylaşım yapmaktan da geri kalmadı. Güzel model, kaldıkları otelin balkonundan manzarayı 'kalp' ekleyip paylaşarak kaçamağını gözler önüne serdi. İkilinin sınır ötesi kaçamağı da böylece ifşa oldu.

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