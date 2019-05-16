Bundan üç yıl önce Cunda'da bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerinde masalın başladığı yere gitti. Eşine yaptığı romantik jestlerle bilinen İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerini kutlamak için önceki gün Kobal'la Ege'nin yolunu tuttu. İkili, konaklamak için de yıllar önceki dillere destan düğünlerinin yapıldığı Cunda Ortunç Otel'i tercih etti.
- Saklambaç
- 16.05.2019
- Gazete
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