Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.05.2019
  • Gazete

'ndan Sinem Kobal'a 60 bin liralık jest!

, ‘Ben şanslı bir kadınım. Kenan, özel günleri unutmaz’ diyen eşi Sinem Kobal’ı haklı çıkardı. Yakışıklı oyuncu, 3. evlilik yıldönümünde eşini düğünlerinin yapıldığı Cunda’ya götürdü. Ünlü oyuncu, Kobal’a 60 bin liralık Cartier bileklik de armağan etti.



Bundan üç yıl önce Cunda'da bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerinde masalın başladığı yere gitti. Eşine yaptığı romantik jestlerle bilinen İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerini kutlamak için önceki gün Kobal'la Ege'nin yolunu tuttu. İkili, konaklamak için de yıllar önceki dillere destan düğünlerinin yapıldığı Cunda Ortunç Otel'i tercih etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a 60 bin liralık jest!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri