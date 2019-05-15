Oyuncu Serenay Aktaş, kendisine kazık atan eski aşkı Kenan Acar ve bir zamanlar yakın dostu olan Açelya Topaloğlu hakkında suskunluğunu bozdu. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen Aktaş, aşk yaşayan ikili için sert konuştu:



"Aldığımız oksijen çok zor üretiliyor. Ben oksijenimi onlara harcamak istemiyorum. Allah, beni ateşlerin içinden aldı. 'Çok şükür' dedim. Onlar, hiçbir zaman kendime layık görmediğim insanlardı. O yüzden artık herkes yoluna gitsin."







Aktaş, bu yılın başında eski aşkıyla birlikte olan arkadaşı Açelya Topaoğlu'nu defterden silmişti.







AYDIN HAMZA