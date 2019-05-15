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  • 15.05.2019
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sessizliğini bozdu! "Oksijene yazık..."

Geçen yıl aşk yaşadığı ’ın yakın dostu ile birlikte olmasına sinirlenen , ikili hakkında suskunluğunu bozdu.

Oksijene yazık

Oyuncu , kendisine kazık atan eski aşkı ve bir zamanlar yakın dostu olan hakkında suskunluğunu bozdu. Önceki gün 's'de görüntülenen Aktaş, aşk yaşayan ikili için sert konuştu:

"Aldığımız oksijen çok zor üretiliyor. Ben oksijenimi onlara harcamak istemiyorum. Allah, beni ateşlerin içinden aldı. 'Çok şükür' dedim. Onlar, hiçbir zaman kendime layık görmediğim insanlardı. O yüzden artık herkes yoluna gitsin."



Aktaş, bu yılın başında eski aşkıyla birlikte olan arkadaşı Açelya Topaoğlu'nu defterden silmişti.


AYDIN HAMZA

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