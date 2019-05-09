diye suçladığıiddialara jet yalanlamageldi. Piriler'i şimdiki eşiaçtığı davayıgeri çekmediği için dövdüğü önesürülen Duman grubunun solisti,mankenin şikayeti üzerine dünakşam Etiler'de bulunan BeşiktaşBüro Amirliği'ne çağırıldı. 2saat karakolda kalan Tangöze,çıkışta "Ben şiddet gördüm. Şiddetyapmadım. Şikayetçi oldumzaten. Her şey ortaya çıkacak.Çocuklarım için her şeyi yapıyorumve bunlara katlanıyorum"dedi.Tangöze'nin yüzündeki kırmızı şiş dikkatlerden kaçmadı.Piriler, eski eşinin kendisini çocuklarının önünde dövdüğünü öne sürmüştü.