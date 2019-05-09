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  • 09.05.2019
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'in 'darp' iddialarına 'den jet yalanlama! "Ben şiddet gördüm"

Ben şiddet gördüm
Seçkin ​Piriler'in "Beni darp etti" diye suçladığı Kaan Tangöze'den iddialara jet yalanlama geldi. Piriler'i şimdiki eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmediği için dövdüğü öne sürülen Duman grubunun solisti, mankenin şikayeti üzerine dün akşam Etiler'de bulunan Beşiktaş Büro Amirliği'ne çağırıldı. 2 saat karakolda kalan Tangöze, çıkışta "Ben şiddet gördüm. Şiddet yapmadım. Şikayetçi oldum zaten. Her şey ortaya çıkacak. Çocuklarım için her şeyi yapıyorum ve bunlara katlanıyorum" dedi.



Tangöze'nin yüzündeki kırmızı şiş dikkatlerden kaçmadı.



Piriler, eski eşinin kendisini çocuklarının önünde dövdüğünü öne sürmüştü.

DOĞAN SAVAŞ

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